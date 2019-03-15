Около 300 единиц техники вышли на улицы Екатеринбурга из-за снегопада

В Екатеринбурге 14 марта произошел сильный снегопад. В ночь на 15 марта на дороги города были выведены около 300 единиц спецтехники для ликвидации последствий.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, первоочередной задачей является очистка проезжих частей от мокрого рыхлого снега. Специальная техники была привлечена к уборке и вывозу снежных завалов.

Так, к работе были привлечены более 100 самосвалов, 70 машин КДМ, свыше 50 тракторов, 30 снегопогрузчиков и 15 грейдеров. Ночью была проведена противогололедная обработка тротуаров. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, пишет «ТагилСити.ру».

Ситуация находится на контроле мэра Екатеринбурга. Он распорядился не допустить возникновения транспортного коллапса.