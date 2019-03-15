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Рекорд установили солнечные электростанции Оренбуржья

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Фото: Depositphotos
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Солнечные электростанции Оренбургской области установили рекорд по выработке энергии. За январь-февраль 2019 года станции Оренбургского филиала «Т Плюс» преобразовали энергию солнца в 13 млн кВт/ч электрической энергии. За тот же период четыре солнечные станции компании «Хевел» в регионе выработали 5,7 млн кВт/ч.

Таким образом, отмечает ИА «Оренбуржье», общая выработка альтернативных источников составила 18 млн кВт/ч. Она выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года почти в 2,5 раза. Это произошло за счет ввода новых солнечных станций в Новосергиевке и Сорочинске.

Так, в Сорочинске самым солнечным было 27 февраля. Тогда местная СЭС отпустила в сеть более 320 тыс. кВт/ч. Этого объема энергии хватит для дневного потребления 25 тыс. частных газифицированных домов. А на солнечной станции в Новосергиевке пик выработки пришелся на 13 февраля. Тогда станция произвела 223 тыс. кВт/ч. Этой энергии хватит на то, чтобы покрыть потребление 17 тыс. домов.

Ранее сообщалось, что комплекс солнечных станций на западе Оренбуржья является самым крупным в России.

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