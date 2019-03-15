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В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция с участием главы Минобрнауки Михаила Котюкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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22 марта в 10:30 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения о сотрудничестве между общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи» и АНО «Россия — страна возможностей» в рамках организации и проведения XXVII всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в г. Перми.

Участники пресс-конференции:

— Михаил Котюков, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

— Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»;

— Павел Красноруцкий, председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»;

— Елена Гущина, член жюри всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», победитель Высшей лиги КВН в составе команды «Союз».

На пресс-конференции будут представлены особенности реализации фестиваля «Российская студенческая весна» в рамках платформы «Россия — страна возможностей», а также рассмотрена программа проекта в текущем году. Особое внимание будет уделено уникальным нововведениям в рамках проекта, направленным на популяризацию и продвижение творческой деятельности среди молодежи России.

Организаторами всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» выступают Российский союз молодежи», Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Росмолодежь, Правительство Пермского края, партнером проекта стала АНО «Россия — страна возможностей»

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