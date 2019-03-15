Прямой эфир

Липецкие дошкольники сдадут нормы ГТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке 23 марта состоится региональный фестиваль «Звездочки ГТО», в котором будут участвовать воспитанники детских садов. Более 100 дошколят съедутся со всей Липецкой области, чтобы сдать нормы первой ступени ВФСК ГТО.

В программе фестиваля — бег на 30 м, прыжки в длину с места, наклоны вперед, сгибание и разгибание рук, метание теннисного мяча в цель и подтягивание. Дети будут участвовать в фестивале в составе команд, представляющих муниципальные районы и города.

В каждой команде будет шесть детей от шести до восьми лет — три мальчика и три девочки. Победителям вручат грамоты, медали и памятные сувениры, сообщает Lipetskmedia.

Осенью 2018 года в Липецке состоялся фестиваль гигантских настольных игр. Участвовать в состязаниях могли только те, кто смог выполнить физические упражнения. К примеру, ход в крестиках-ноликах делал тот, кто 10 раз присел или пять раз отжался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электробусы начали курсировать в Липецке
Около 10 млрд рублей направят на развитие медицины в Липецкой области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017