Липецкие дошкольники сдадут нормы ГТО

В Липецке 23 марта состоится региональный фестиваль «Звездочки ГТО», в котором будут участвовать воспитанники детских садов. Более 100 дошколят съедутся со всей Липецкой области, чтобы сдать нормы первой ступени ВФСК ГТО.

В программе фестиваля — бег на 30 м, прыжки в длину с места, наклоны вперед, сгибание и разгибание рук, метание теннисного мяча в цель и подтягивание. Дети будут участвовать в фестивале в составе команд, представляющих муниципальные районы и города.

В каждой команде будет шесть детей от шести до восьми лет — три мальчика и три девочки. Победителям вручат грамоты, медали и памятные сувениры, сообщает Lipetskmedia.

Осенью 2018 года в Липецке состоялся фестиваль гигантских настольных игр. Участвовать в состязаниях могли только те, кто смог выполнить физические упражнения. К примеру, ход в крестиках-ноликах делал тот, кто 10 раз присел или пять раз отжался.