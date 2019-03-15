Комитет старших должностных лиц Арктического совета подвел итоги работы в 2017-2019 гг.

Комитет старших должностных лиц Арктического совета провел финальное пленарное заседание в период председательства Финляндии в организации (с 2017 по 2019 год). Мероприятие прошло в финском Руке с 12 по 14 марта.

На заседании участники подвели итоги работы, которые будут представлены министрам иностранных дел арктических стран на встрече, которая пройдет 6–7 мая 2019 в Рованиеми. После этого председательство в Арктическом совете перейдет к Исландии.

«Арктические страны работают совместно, и, как показывает практика, это дает серьезный эффект для Арктики в целом. За последние два года было реализовано много международных проектов, и Россия активно участвует в самых эффективных», — сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков. Он отметил, что эта работа продолжится на V международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который состоится 9–10 апреля в Санкт-Петербурге.

На заседании комитета был согласован стратегический план Арктического совета, с его помощью станет возможным закрепить долгосрочные приоритеты и ключевые направления развития организации. Кроме того, был утвержден ряд документов для предстоящей министерской встречи.

Была также рассмотрена работа финансового механизма совета. Этот инструмент создан для поддержки проектов и для реализации действий, необходимых для устойчивого развития Арктики.

Арктический совет — ключевая межправительственная организация, содействующая международному сотрудничеству в Арктике по обеспечению устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Крайнего Севера. Помимо восьми стран-членов (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция) в его работе на постоянной основе принимают участие шесть организаций коренных народов (Циркумполярная конференция инуитов, Международная ассоциация алеутов, Совет саамов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Арктический совет атабасков и Международный совет гвичинов), а также представители стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателя.