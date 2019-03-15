В Брюсселе соберутся эксперты по евроинтеграции

Более 25 международных экспертов, глав ведомств, руководителей транснациональных корпораций, представители научных кругов из Франции, Италии, Бельгии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и России примут 15 марта участие в программе первого диалога «Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого океана» в Брюсселе.

Мероприятие станет первой площадкой в Бельгии, созданной для обсуждения конкретных политико-экономических вопросов взаимодействия на евразийском пространстве между Евросоюзом и ЕАЭС. Организаторы диалога — фонд Росконгресс и ассоциация «Познаем Евразию» во взаимодействии с Ассоциацией европейского бизнеса и Бельгийско-люксембургской торговой палатой.

Гости смогут принять участие в трех тематических сессиях: «Множество стратегий — одна цель», «Устойчивое взаимодействие и диалог по стандартам», «Соединяя Евразию на практике».

Тема сотрудничества в рамках Евразийского сообщества традиционно поднимается на площадке Евразийского экономического форума в итальянской Вероне, организаторами которого также выступают фонд Росконгресс и ассоциация «Познаем Евразию». В этом году мероприятие состоится 24–25 октября.

Участниками и спикерами мероприятия в Брюсселе станут замглавы МИД РФ, президент Фонда международного сотрудничества Александр Панкин, экс-председатель Европейской комиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди, член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, глава представительства Казахстана при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Айгуль Куспан, президент Alstom Russia, член правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье.

11 марта советник президента России Антон Кобяков подчеркнул важность диалога, отметив, что перед ним стоит ответственная задача — способствовать развитию экономики доверия и дипломатии бизнеса от Атлантического до Тихого океана.

Первый Диалог «Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого Океана» пройдет в рамках продвижения Петербургского международного экономического форума, который в этом году состоится 6–8 июня.