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Развлекательный комплекс в Нижнем Новгороде закроют из-за нарушений

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В Нижнем Новгороде могут приостановить деятельность культурно-развлекательного комплекса «Нагорный». В нем нашли нарушения требований безопасности. Проверку проводила прокуратура.

ИА «НьюсНН» уточняет, что решение о приостановке деятельности КРК может быть принято уже до конца месяца. Претензии возникли из-за неработоспособной системы дымоудаления. Компания «Нижегородсмета» оценила работы в 16,5 млн рублей.

Теперь региональному министерству спорта придется увеличить расходы в бюджете на эту сумму. Проект изменений в бюджет рассмотрят на заседании областного законодательного собрания в конце марта.

Ранее власти Нижнего Новгорода выявили около 4 тыс. нарушений при уборке снега с городских улиц. Лишь за 1 месяц было возбуждено порядка 850 административных дел.

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