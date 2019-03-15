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Группу виндсерфингистов спасли у Териберки

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Спасатели помогли группе из 10 экстремалов, которые заблудились в районе села Териберка в Мурманской области. Спортсмены-любители занимались там снежным виндсерфингом.

Как отмечает ИА «Би-порт», инцидент произошел 14 марта. Сигнал с просьбой о помощи поступил на пульт дежурного в 17:30. На помощь отправилась группа спасателей и три единицы техники. Людей нашли лишь около 21 часа.

Спортсмены рассказали, что с ними в группе был водитель снегохода, который оставил их и уехал на заправку. Они пытались самостоятельно выйти к своим машинам, которые стояли на обочине дороги, но не смогли и, испугавшись, что им не удастся этого сделать до наступления сумерек, позвонили в спасательную службу.

Ранее сообщалось, что курорт в Хибинах в Мурманской области включили в топ-5 популярных у туристов мест для весеннего катания на горных лыжах и сноуборде.

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