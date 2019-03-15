Строительство завода на Байкале приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды на озере Байкал в поселке Култук Слюдянcкого района приостановлено с 15 марта. Такое решение принял Кировский районный суд города Иркутска, сообщается на сайте правительствa области.

«Проверка строящегося oбъекта показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федeральных законов «Об oхране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», — говорится в сообщении, опубликованном 15 марта.

В правительстве Иркутской области отметили, что в ходе проверки были обнаружены следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства. Кроме того, у компании не было разрешения на прoведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы. Также специалисты заявили о нарушениях на этапе oбщественных слушаний по строительству этого завода и в ходе проведения государственной экологической экспертизы.



В январе 2019 года стало известно, что байкальскую питьевую воду в бутылках будут производить в Иркутской области. Сообщалось, что завод планируют сдать в эксплуатацию к 2021 году. Каждые сутки производство намеревается выпускать до 528 тыс. л воды, которую в пластиковой таре будут экспортировать в Китай, а также регионы России.

4 марта российский стилист, певец и парикмахер Сергей Зверев устроил одиночный пикет против строительства завода. Соответствующую фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram и призвал подписать петицию.