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Федеральные средства намерены привлечь для развития нижегородского метро

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Нижегородские депутаты всех уровней намерены привлекать федеральные средства для развития метро в Нижнем Новгороде. Об этом заявил председатель комиссии гордумы по транспорту и связи Станислав Прокопович во время выездного совещания, которое состоялось в метрополитене в четверг, 14 марта, сообщает пресс-служба гордумы.

По словам председателя профильной комиссии, в нижегородском метро есть необходимое число вагонов. Составы находятся в исправном состоянии, а весь капитально-восстановительный ремонт производится согласно графику. Также он отметил, что метро остается одним из наиболее затратных видов транспорта в городе, пишет ИА «НьюсНН».

Прокопович также рассказал, что, побывав в депо и на подстанции, депутаты пришли к выводу, что на средства, поступающие из городского бюджета, нельзя решить все проблемы, в связи с чем было принято решение обратиться к федеральному центру.

Помимо прочего народный избранник отметил необходимость строительства новых станций метро в верхней части города. Это позволит уравнять доступность к данному виду транспорта жителей Заречной и Нагорной частей города.

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