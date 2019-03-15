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Опасную недостроенную школу снесут в одном из сел Коми

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В селе Мылва Троицко-Печорского района Коми будет снесена опасная недостроенная школа. Этого потребовала районная прокуратура. Речь идет о здании, работы в котором приостановили еще в 1996 году. С тех пор недострой разрушался из-за осадков и посягательств местных жителей.

Как установила прокуратура во время проверки, полуразрушенный объект создает угрозу жизни и здоровья людей, в том числе детей, которые бегают по его территории.

Обязанности по сносу школы суд возложил на ее собственника — администрацию муниципального района «Троицко-Печерский». Это необходимо сделать в течение ближайших шести месяцев, сообщает ИА «Комиинформ».

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