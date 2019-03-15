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Севастопольские семьи получат 50 квартир в 2019 году

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В Севастополе в 2019 году планируют предоставить новое жилье молодым семьям. Всего в рамках программы «Жилище» распределят 50 квартир. Об этом заявил директор департамента капитального строительства города Сергей Смирнов.

«Департамент выполняет очень большую госпрограмму «Жилище», в которую входят пять подпрограмм. Например, мы предоставляем социальные выплаты для приобретения или строительства жилья молодым семьям. За три года 78 таких семей получили жилье», — приводит слова Смирнова, которые он произнес в прямом эфире гостелеканала «ИКС», онлайн-газета «Новый Севастополь».

По его словам, каждый год количество предоставляемых квартир молодым семьям в Севастополе увеличивается. Так, в 2016 году было предоставлено жилье 12 семьям, в 2017 году — 27, а в 2018 году жилье получили уже 39 семей.

Также глава департамента отметил, что в госпрограмме «Жилище» принимают участие многодетные семьи. На данный момент свои жилищные условия улучшили 309 семей. В 2019 году планируется обеспечить жильем еще 116.

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