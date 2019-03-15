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Псковские реставраторы привели в порядок находку X века

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Псковские реставраторы привели в порядок уникальную находку — весовую гирьку X века. Она была обнаружена во время раскопок на поселении Горожане, которые проводились в 2018 году. Об этом Археологический центр Псковской области сообщает на своей странице в Instagram.

Специалисты расчистили находку и стабилизировали ее. На данный момент гирьку подготовили к передаче на постоянное хранение в государственный музейный фонд, пишет «Псковская лента новостей».

Отмечается, что археологическая находка прекрасно сохранилась. Гирька имеет шарообразную форму, она изготовлена из железа и покрыта слоем меди. Подобные предметы использовались для взвешивания серебра при расчетах за товары.

Ранее сообщалось, что археологи представили отреставрированные украшения, которые были найдены при раскопках на месте Михайловского монастыря в Пскове. Изделиям возвращен истинный облик.

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