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Прокуратура в Омске запретила продавать электроудочки по интернету

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Природоохранная прокуратура в Омске выявила четыре сайта, на которых размещалась информация о способах изготовления электрических удочек и предложения о продаже подобных орудий лова. Надзорное ведомство через суд добилось закрытия ресурсов.

Как поясняет ИА «Омскрегион», использование электроудочек, их продажа и покупка запрещены законодательством, поскольку это приносит ущерб водным биологическим ресурсам. Из-за попадания в воду электрического разряда гибнут обитатели рек и озер.

В прокуратуре отметили, что воспользоваться услугами сайтов, рекламирующих изготовление подобных орудий лова и продающих их, мог любой желающий, поскольку вход на них является свободным.

Ведомство направило в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Омске открыли школу аквариумистов, обучающей разведению рыб в аквариумах.

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