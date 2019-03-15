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Почти 15 машин скорой помощи наймут для Уфы и Уфимского района

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Станция скорой помощи Республики Башкортостан и центр медицины катастроф (РССМП и ЦМК) планирует нанять 14 автомобилей скорой помощи с экипажем для обслуживания жителей Уфы и Уфимского района. Стоимость контракта оценили в 80,37 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, срок аренды автомобилей с 4 апреля 2019 года по 7 апреля 2021 года. Подрядчика планируют выбрать 1 апреля. Отмечается, что из 14 автомобилей 12 должны быть класса В, оставшиеся два – класса С, пишет «МедиаКорСеть».

В этом году РССМП уже объявляла об аукционе по найму трех автомобилей. Контракт был заключен до 20 декабря 2021 года. Его стоимость составила 23,7 млн рублей.

В 2018 году минздрав республики объявил о планах приобрести 197 машин скорой медицинской помощи. 172 из них хотят закупить на средства республиканского бюджета, оставшиеся — за счет федерального бюджета.

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