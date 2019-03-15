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Минсельхоз Крыма направил 20 млн рублей на улучшение жизни на селе

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Министерство сельского хозяйства Республики Крым выделило свыше 20 млн рублей на улучшение жилищных условий жителей сел. Средства также пойдут на развитие и обустройство сельских объектов инфраструктуры. Об этом в четверг, 14 марта, заявил глава минсельхоза республики Андрей Рюмшин.

Как сообщает пресс-служба минсельхоза, в 2019 году Крыму выделили более 20,2 млн рублей на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий». Средства будут распределены и направлены 16 жителям сельской местности на улучшение условий проживания. Более 14,7 млн рублей направят молодым семьям и специалистам, пишет ИА «Крыминформ».

Рюмшин также отметил, что выделены средства на реализацию местных инициатив граждан. На эти цели направят свыше 3,3 млн рублей. Они будут предоставлены в виде грантов лицам, проживающим в сельской местности.

В 2018 году сумму субсидий сельхозпроизводителям республики составила 30,8 млн рублей, что почти в два раза больше уровня 2017 года — тогда на эти цели выделили 15 млн. В этом году также планируют направить 15 млн рублей.

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