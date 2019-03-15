Минсельхоз Крыма направил 20 млн рублей на улучшение жизни на селе

Министерство сельского хозяйства Республики Крым выделило свыше 20 млн рублей на улучшение жилищных условий жителей сел. Средства также пойдут на развитие и обустройство сельских объектов инфраструктуры. Об этом в четверг, 14 марта, заявил глава минсельхоза республики Андрей Рюмшин.

Как сообщает пресс-служба минсельхоза, в 2019 году Крыму выделили более 20,2 млн рублей на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий». Средства будут распределены и направлены 16 жителям сельской местности на улучшение условий проживания. Более 14,7 млн рублей направят молодым семьям и специалистам, пишет ИА «Крыминформ».

Рюмшин также отметил, что выделены средства на реализацию местных инициатив граждан. На эти цели направят свыше 3,3 млн рублей. Они будут предоставлены в виде грантов лицам, проживающим в сельской местности.

В 2018 году сумму субсидий сельхозпроизводителям республики составила 30,8 млн рублей, что почти в два раза больше уровня 2017 года — тогда на эти цели выделили 15 млн. В этом году также планируют направить 15 млн рублей.