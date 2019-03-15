Реконструкцию проведут в Мурманском краеведческом музее

В Мурманском краеведческом музее планируют провести реконструкцию. Музей закрыли в четверг, 14 марта.

Сначала здание освободят от экспонатов, после чего начнутся работы. Весь выставочный фонд переместят в Региональный центр краеведения. Здесь музей продолжит свою работу с 18 мая, пишет ИА «Би-порт».

На проведение реконструкции краеведческому музею были выделены 140 млн рублей из федерального бюджета. Из бюджета области было направлено еще 100 млн рублей.

Завершить все необходимые работы и открыть музей планируют в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Мурманске установят первый памятник пожарному автомобилю. Легендарный ЗИЛ-130, который ранее активно использовали при тушении возгораний, появится в центре города.