В Германии школьная учительница написала манифест о бездетности
В Германии школьная учительница написала манифест о бездетности.
Верена Бруншвайгер уверена: меньше народа — больше кислорода. Нынешнее поколение, так и быть, пусть живет.
В манифесте немка сравнивает рождение детей с загрязнением окружающей среды. Педагог предлагает финансово поощрять
женщин, которые откажутся рожать. Весь тираж манифеста уже раскуплен.
В Германии школьная учительница написала манифест о бездетности.
Верена Бруншвайгер уверена: меньше народа — больше кислорода. Нынешнее поколение, так и быть, пусть живет.
В манифесте немка сравнивает рождение детей с загрязнением окружающей среды. Педагог предлагает финансово поощрять
женщин, которые откажутся рожать. Весь тираж манифеста уже раскуплен.