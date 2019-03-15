В Германии школьная учительница написала манифест о бездетности.

Верена Бруншвайгер уверена: меньше народа — больше кислорода. Нынешнее поколение, так и быть, пусть живет.

В манифесте немка сравнивает рождение детей с загрязнением окружающей среды. Педагог предлагает финансово поощрять

женщин, которые откажутся рожать. Весь тираж манифеста уже раскуплен.