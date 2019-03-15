В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что НАТО перебрасывает войска к российской границе с Россией. По его словам, за последние два года численность контингента альянса быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тыс. человек.

«Нельзя не заметить, что в результате антироссийской деятельности США и НАТО появилась тенденция трансформации военных опасностей в военные угрозы», — сказал Попов интервью в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что в последние годы реанимируется существовавшая в годы «холодной войны» система перебросок войск в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок на границе с Россией. Так, по его словам, на восточном фланге НАТО дополнительно к уже имеющимся двум штабам многонациональных дивизий в Польше и Румынии реализуется решение о формировании еще одного штаба, который может быть развернут в населенном пункте Адажи в Латвии.

«Не говоря уже о том, что отмечается существенное повышение интенсивности оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от российских границ», — добавил Попов.

По его словам, за последние годы число проводимых в восточноевропейских странах НАТО учений, которые имеют ярко выраженную антироссийскую направленность, увеличилось в два раза.

Западные политики нередко заявляют об «угрозе» со стороны РФ. При этом в Москве ранее отмечали, что Россия не намерена ни на кого нападать, а НАТО «само себя пугает несуществующей российской угрозой» с целью нарастить присутствие у границ РФ.