Прямой эфир

Врио вице-губернатора Приморья подал в отставку

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Приморского края Константин Межонов, который курировал департамент культуры и департамент образования и науки, уходит в отставку по собственному желанию, сообщила в пятницу, 15 марта, пресс-служба администрации региона.

«[Межонов] уходит по собственному желанию, 18 марта у него последний рабочий день в администрации Приморского края», — рассказал представитель пресс-службы, его слова приводит агентство ТАСС.

Константин Межонов занимал должность председателя комитета законодательного собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике с 2011 года. 1 ноября 2017-го его назначили врио вице-губернатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморье поймали покусанного хищником леопарда
СК назвал причину самосуда в приморской школе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017