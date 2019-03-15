Врио вице-губернатора Приморья подал в отставку

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Приморского края Константин Межонов, который курировал департамент культуры и департамент образования и науки, уходит в отставку по собственному желанию, сообщила в пятницу, 15 марта, пресс-служба администрации региона.

«[Межонов] уходит по собственному желанию, 18 марта у него последний рабочий день в администрации Приморского края», — рассказал представитель пресс-службы, его слова приводит агентство ТАСС.

Константин Межонов занимал должность председателя комитета законодательного собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике с 2011 года. 1 ноября 2017-го его назначили врио вице-губернатора.