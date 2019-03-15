Полиция задержала четверых человек после стрельбы в Новой Зеландии

Новозеландская полиция задержала четверых человек после стрельбы в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч, сообщает в пятницу, 15 марта, телеканал 9News.

По словам представителя местной полиции Майка Буша, речь идет о трех мужчинах и одной женщине. Полицейский пока не назвал число жертв, но заявил, что в результате инцидента погибло множество человек.

«Когда началась стрельба, люди стали паниковать, а двери были закрыты… Он заходил в разные комнаты и стрелял во всех», — рассказал телеканалу один из очевидцев.

Ранее в этот же день стало известно, что одним из напавших на мечети был австралиец Брентон Таррант. 28-летний мужчина придерживается ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Вооруженные люди вошли в мечети около 13:45 по местному времени сразу после дневной молитвы. Они заблокировали входные двери. По словам свидетелей, на момент захвата в зданиях находилось около 200 и 300 человек. После этого раздались выстрелы. По данным СМИ, убиты 27 человек, еще порядка 30 доставлены в больницы.