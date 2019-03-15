Группа 12-летних подростков напала на женщину в центре Омска

В Омске на женщину напала группа подростков, на вид которым было 12 лет. О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях. Женщина пока не стала заявлять в полицию. Она хочет сама найти хулиганов, поскольку хорошо запомнила их лица.

Как уточняет ИА «Город55», инцидент произошел 14 марта около 16 часов на улице 10 лет Октября. Женщину окружили трое школьников. Они выбили из ее рук сумку, обматерили, а потом закидали ледяными комками.

Между тем в комментариях к рассказу о нападении подростков один из местных жителей пишет, что накануне в этом же районе малолетние хулиганы напали на прохожего, и сейчас он в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель Lexus сбил женщину, идущую по обочине дороги. Она погибла.