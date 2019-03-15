Семья и менеджер Началовой прокомментировали состояние певицы

Семья и менеджер российской певицы Юлии Началовой не подтвердили появившиеся ранее в СМИ сообщения об ухудшении самочувствия артистки и начала у нее отека мозга.

PR-менеджер певицы Анна Исаева, которая поддерживает связь с ее родными, сообщила, что матери Началовой ничего об этом неизвестно, сообщает телеканал «360».

Кроме того, информацию об отеке мозга не подтвердила и концертный директор Юлии Началовой Оксана Мостовлюк. По ее словам, последней информацией, которую она получила, были сообщения об улучшении состояния певицы, пишет РЕН ТВ.

11 марта стало известно, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы.

14 марта Исаева сообщила, что состояние артистки немного улучшилось, пока она остается в реанимации. По ее словам, организм певицы понемногу восстанавливается. Лечащий врач Началовой сообщил, что последние несколько лет певица проходит медицинские обследования из-за подагры и сахарного диабета.