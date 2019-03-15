Американский сенатор Митт Ромни странным образом задул свечи на торте

Сенатор Митт Ромни придумал новый способ тушить свечи на праздничном торте. Вместо того, чтобы задуть все разом, политик стал вынимать их по одной.

Он объяснил, что болеет и не хочет разносить микробы. Пользователи Сети, в свою очередь, предположили, что Ромни просто не знал, как задувать свечи правильно.