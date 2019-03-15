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Американский сенатор Митт Ромни странным образом задул свечи на торте

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Сенатор Митт Ромни придумал новый способ тушить свечи на праздничном торте. Вместо того, чтобы задуть все разом, политик стал вынимать их по одной.

Он объяснил, что болеет и не хочет разносить микробы. Пользователи Сети, в свою очередь, предположили, что Ромни просто не знал, как задувать свечи правильно.

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