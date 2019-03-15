Министр финансов США не смог назвать размер госдолга в конгрессе

Министр финансов США Стивен Мнучин не смог назвать размер государственного долга страны по просьбе сенаторов американского конгресса на слушаниях в финансовом комитете 14 марта.

Сенаторы попросили министра ответить на вопрос, превышает ли на данный момент госдолг $25 трлн. Мнучин отметил, что не считает названные цифры точными. Тогда сенаторы попросили назвать точную сумму, однако министр заявил, что ответит позднее, пишет ТАСС.

Сенатор от Демократической партии от штата Невада Кэтрин Кортес Мэсто возмутилась тем, что министр не знает размер госдолга США, и отметила, что этот показатель превышает $20 трлн. В результате между ней и министром произошел небольшой спор.

5 марта Стивен Мнучин обратился к лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе США с просьбой повысить потолок госдолга. 13 февраля государственный долг США превысил отметку в $22 трлн.

21 февраля стало известно, что в США предложили продать Канаде штат Монтана ради уменьшения госдолга, который достиг исторического рекорда. Инициатором предложения выступил рядовой американец по имени Ян Хаммонд. По его мнению, стоимость штата составляет $1 трлн.