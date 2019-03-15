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Во дворе жилого дома в Минске обнаружили 4 кг радиоактивных веществ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На контейнерной площадке во дворе жилого дома в Минске были обнаружены пять банок с радиоактивными веществами общим весом не менее 4 кг. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

Сообщается, что внутри банок сотрудники МЧС обнаружили порошковые радиоактивные вещества — уран и уранил. Вокруг емкостей в радиусе 1 м радиационный фон был превышен в четыре раза, однако дальше от банок он не превышал нормы.

Полиции удалось установить, что найденные вещества принадлежат местной жительнице, которая ранее работала на химическом факультете одного из минских вузов. Женщина скончалась в 2016 году, а недавно ее внучка провела уборку в квартире и вынесла радиоактивные вещества на улицу, пишет РБК.

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