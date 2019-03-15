Больной раком отец пожертвовал жизнью для лечения дочери

Студентка из Китая Сунь Ин рассказала о поступке больного раком отца, который отказался от лечения, чтобы оплатить ее операции.

Как пишет портал Asia One, в 2014 году у мужчины обнаружили рак легких, а через год онкологическое заболевание (лимфому) диагностировали у его дочери.

По словам Сунь Ин, у семьи не хватало денег, чтобы оплачивать лечение двоих, тогда отец решил прекратить терапию. Мужчина скончался в декабре 2015 года.

Благодаря поступку своего отца за последние три года девушка смогла пройти более 30 курсов химиотерапии, 20 курсов радиотерапии и пережила несколько операций. При этом большую часть времени Сунь Ин посвящала учебе, откладывая процедуры на выходные.

Одногруппники не знали о тяжелой болезни девушки до тех пор, пока ей не пришлось взять академический отпуск. Узнав о состоянии Сунь Ин, студенты и преподаватели организовали сбор средств и передали на ее лечение 100 тыс. юаней (около 974 тыс. руб.).

Сунь Ин призналась, что поддержка университета мотивирует ее бороться до конца. Сейчас она рисует комиксы о своем лечении, чтобы подбодрить других тяжелобольных.