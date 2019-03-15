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Россиянка взяла себе фамилию и отчество Успешная Миллиардерша

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Фото: Instagram.com/Жанна Миллиардерша
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Жительница Краснодара официально взяла себе фамилию и отчество Успешная Миллиардерша.

В отделении ЗАГСа подобное решение не прокомментировали, передает портал «Блокнот». При этом издание отмечает, что у Миллиардерши есть в Instagram фото с внушительными денежными суммами.

19 февраля сообщалось, что в России зафиксировали рост количества зарегистрированных актов о смене имени. По данным Минюста, в 2018 году в России зарегистрировали 87 574 акта об изменении имени.

31 января сообщалось, что москвичи чаще всего называли новорожденных в 2018 году Марией и Александром, а самыми необычными именами стали Адель-Иллария и Филл.

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