Россиянка взяла себе фамилию и отчество Успешная Миллиардерша

Жительница Краснодара официально взяла себе фамилию и отчество Успешная Миллиардерша.

В отделении ЗАГСа подобное решение не прокомментировали, передает портал «Блокнот». При этом издание отмечает, что у Миллиардерши есть в Instagram фото с внушительными денежными суммами.

19 февраля сообщалось, что в России зафиксировали рост количества зарегистрированных актов о смене имени. По данным Минюста, в 2018 году в России зарегистрировали 87 574 акта об изменении имени.

31 января сообщалось, что москвичи чаще всего называли новорожденных в 2018 году Марией и Александром, а самыми необычными именами стали Адель-Иллария и Филл.