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Просроченные продукты нашли в рязанском детском саду

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Прокуратура Советского района Рязани в ходе проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей в детском саду №96 обнаружила просроченное масло и повидло. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

В кладовой для хранения пищевых продуктов детского сада выявлено 13,5 литров подсолнечного масла и вишнёвое повидло с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

По результатам проверки директору детсада внесено представление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

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