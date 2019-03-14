Оборудование для гемодиализа обновили в Орловской больнице

В Орловскую областную клиническую больницу поступили 10 новых аппаратов для гемодиализа.

Стоимость немецкого оборудования и его установки составила порядка 35 млн рублей. Необходимость замены назрела давно, работа в данном направлении была активизирована с ноября прошлого года.

Аппараты позволяют максимально контролировать проведение процедуры, обеспечивают эффективность лечения и полную безопасность всех медицинских манипуляций, передает InfoOrel.ru. На мониторе компьютера высвечиваются необходимые параметры: время проведения процедуры, скорость кровотока, давление крови, степень очистки крови.

Современный гемодиализатор является основным элементом аппарата, это своеобразный фильтр, который очищает кровь от токсинов. Все расходные материалы новой «искусственной почки» одноразовые.