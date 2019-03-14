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Скончался пензенский скульптор Владимир Курдов

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В Пензе на 95-м году жизни умер живописец, скульптор, заслуженный художник страны и член Союза художников России Владимир Курдов. Прощание состоится 16 марта в картинной галерее им. К. А. Савицкого.

Как пишет ИА «Пенза-Пресс», несколько памятников работы Владимира Курдова установили в городе и области, среди них — бюсты Дениса Давыдова, Александра Куприна.

Важное место в его творчестве занимала живопись и графика, картины выставлялись на выставках в Москве, Смоленске, Куйбышеве, Воронеже, Брянске, Пензе, а также в городе Бекешчаба (Венгрия). Более 100 работ хранятся в Пензенской картинной галерее.

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