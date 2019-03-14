Прямой эфир

Новый автовокзал хотят построить в Бежаницком районе Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бежаницком районе Псковской области планируют новый автовокзал, а также провести реконструкцию железнодорожного вокзала. Эти вопросы обсудил глава региона Михаил Ведерников обсудил на встрече с главой муниципалитета Сергеем Михеевым.

Через поселок Бежаницы проходит более 20 транзитных маршрутов, отмечает Псковская Лента Новостей. По словам Ведерникова, решение по автовокзалу будет принято после обсуждения концепции развития «Псковпассажиравтотранса», а концепцию реконструкции железнодорожного вокзала поручил проработать начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации области Евгению Шапкину.

Сергей Михеев доложил о том, что сейчас идет корректировка сметы ремонта Дома культуры. К работам планируется приступить в июне, а уже к концу года — сдать готовый объект. Также положительно решен вопрос строительства нового моста через реку Ашевка, сообщил губернатор. На эти цели в областном бюджете на 2019 год предусмотрено почти 60 млн рублей.

В преддверии нового дорожного сезона в Бежаницах будет проведена реконструкция асфальтового завода, передает Псковское агентство информации. В его модернизацию «Псковавтодор» планирует вложить около 15 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Пскова представил новый эскиз Ганзейского знака
Выставочный зал построят в Изборском музее-заповеднике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017