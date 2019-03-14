Новый автовокзал хотят построить в Бежаницком районе Псковской области

В Бежаницком районе Псковской области планируют новый автовокзал, а также провести реконструкцию железнодорожного вокзала. Эти вопросы обсудил глава региона Михаил Ведерников обсудил на встрече с главой муниципалитета Сергеем Михеевым.

Через поселок Бежаницы проходит более 20 транзитных маршрутов, отмечает Псковская Лента Новостей. По словам Ведерникова, решение по автовокзалу будет принято после обсуждения концепции развития «Псковпассажиравтотранса», а концепцию реконструкции железнодорожного вокзала поручил проработать начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации области Евгению Шапкину.

Сергей Михеев доложил о том, что сейчас идет корректировка сметы ремонта Дома культуры. К работам планируется приступить в июне, а уже к концу года — сдать готовый объект. Также положительно решен вопрос строительства нового моста через реку Ашевка, сообщил губернатор. На эти цели в областном бюджете на 2019 год предусмотрено почти 60 млн рублей.

В преддверии нового дорожного сезона в Бежаницах будет проведена реконструкция асфальтового завода, передает Псковское агентство информации. В его модернизацию «Псковавтодор» планирует вложить около 15 млн рублей.