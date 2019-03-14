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Тульский сельскохозяйственный колледж получил грант на 4 млн рублей

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Проблема привлечения кадров в села Тульской области обсуждалась на совещании с руководителями агропромышленного комплекса в Узловой. Особое внимание уделялось подготовке молодых специалистов.

Оценивая заслуги Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И.С. Ефанова, глава региона Алексей Дюмин вручил директору учебного заведения Олегу Глотову сертификат на 4 млн рублей, пишет ИА «Тульские известия».

Фермерам, которые занимаются разведением мелкого рогатого скота в Тульской области, предоставят субсидии. Аграрии смогут возместить часть затрат на приобретение поголовья.

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