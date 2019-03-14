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Правительство Севастополя оказывает поддержку продавцам сувениров

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Торговцы сувенирами постоянно получают поддержку правительства Севастополя. Об этом заявил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

«В идеале и лучше всего открыть сувенирный рынок на площади Нахимова. Однако мы понимаем, что это невозможно из-за требований закона», — пояснил чиновник. По его словам, решено выделить дополнительно 10 мест в районе музея «35-я береговая батарея». «Продавцы сувениров будут располагаться в новом архетипе магазинчиков, которые изготовлены силами нашего госпредприятия», — отметил Кирпичников.

Как напоминает онлайн-газета «Новый Севастополь», ранее продавцы сувениров выступали против желания властей ограничить их бизнес в центре города, в частности, на Приморском бульваре.

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