Брянский автомобильный завод получит налоговые льготы

Модернизация Брянского автомобильного завода обойдется в 10 млрд рублей. Об этом стало известно на встрече главы региона Александра Богомаза с исполнительным директором предприятия Алексеем Сдобновым.

Планируется развивать собственное конструкторское бюро. Богомаз пообещал заводу налоговые льготы, пишет интернет-газета «Брянские новости».

На предприятии работает 1680 человек, после модернизации будут трудиться около 3 тысяч. Средняя заработная плата выросла до 37 тыс. рублей.