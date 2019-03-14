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YouTube восстановил канал Владимира Зеленского

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Сервис видеохостинга YouTube разблокировал канал артиста и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом 14 марта сообщает издание «Фокус» со ссылкой на штаб политика.

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«Все злые попытки «политической элиты» или недругов сломать нас или сбить с пути — бесполезны», — рассказали соратники Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что YouTube-канал одного из главных фаворитов предвыборной гонки на Украине был заблокирован.

7 марта Владимир Зеленский заявил, что против него готовятся уголовные дела. 4 марта на здании, где находится офис Зеленского, было найдено электронное подслушивающее устройство.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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