Ледовзрывательные работы начнут в Томской области на следующей неделе

На реках Оби и Томи в Томской области на следующей неделе планируют начать ледовзрывательные работы. Основным способом ослабления ледового покрова все же станет пиление, сообщает в четверг пресс-служба областной администрации.

С понедельника, 18 марта, начнутся работы на реке Оби около деревни Тискино Колпашевского района. С 20 марта планируют начать взрывные работы на Томи вблизи села Батурино Томского района, пишет РИА «Томск».

График ледорезных и ледовзрывных работ утвержден. В это время жители расположенных недалеко населенных пунктов могут слышать характерные хлопки.

Отмечается, что перед проведением взрывов местных жителей оповестят при помощи громкоговорящего устройства. Безопасность при этом будут обеспечивать сотрудники поисково-спасательной службы области и инспекторы ГИМС.