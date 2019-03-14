Сербский киноактер и каскадер Гойко Митич, получивший знаменитость как исполнитель ролей индейцев, назвал Украину последним звеном в цепочке американских экспериментов и сравнил события на майдане с бомбежками Югославии.

«Конечно, это не было случайно — Югославия. Что потом случилось? Потом случились Ливия, Сирия... Знаете, на Украине — тот же самый сценарий», — цитирует актера РЕН ТВ.

21 марта в России состоится премьера фильма «Балканский рубеж», одну из главных ролей в котором исполнил Гойко Митич. Лента посвящена событиям 20-летней давности, когда силы НАТО начали воздушные атаки Югославии.

Бомбардировки длились с конца марта по 10 июня 1999 года и привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был фактически свергнут президент Слободан Милошевич.

В 2006 году из бывшего югославского государства вышла Черногория, которая с 2017 года является членом НАТО. В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил независимость. В настоящее время это государство частично признано западными странами, однако Москва и Белград продолжают по-прежнему считать этот регион частью Сербии.

Ранее председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что гипотетический третий майдан может стать смертельно опасным для страны.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который вошел в историю как второй майдан (первый произошел в 2004-м). В результате уличных протестов, которые сопровождались убийством десятков людей, к власти пришли оппоненты тогдашнего президента Виктора Януковича.

На события в Киеве резко отреагировали жители юго-восточных регионов. В марте 2014 года по итогам референдума Крым вошел в состав России. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

Весной того же года в Донецкой и Луганской областях вспыхнул вооруженный конфликт. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.