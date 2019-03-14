Старый кинотеатр перестроят в деловой центр в Барнауле

В Барнауле планируют перестроить бывший кинотеатр «Искра» в деловой центр в стиле современного модерна. Здесь откроют магазины, офисы, кафе, фитнес-клуб и апартаменты.

Как рассказал altapress.ru директор консалтинговой компании «Преимущество» Сергей Сайк, подготовившей проект, на месте кинотеатра построят здание высотой десять этажей, которое, скорей всего, получит название «Искра». Завершить работы планируют к 2020 году. Финансирование проекта будет осуществлять собственник здания.

Проект готовятся представить на градостроительном совете. По словам его архитектора Александра Деринга, при разработке учитывалась окружающая застройка, чтобы новое здание не контрастировало с ней.

Сергей Сайк также отметил, что был проведен опрос местных жителей на тему того, что именно они хотят видеть на месте «Искры». Так, 80% проголосовали за недорогое семейное кафе, а 70% одобряют появление фитнес-клуба.