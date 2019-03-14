Вывоз снега из дворов дополнительно профинансируют в Самаре

На заседании городской думы Самары обсудили субсидии на вывоз снега с дворовых территорий. Администрация предложила направить на эти цели 50 млн рублей: по 4 млн в Железнодорожный и Ленинский районы, 8,5 млн — в Кировский, по 6 млн — в Красноглинский и Куйбышевский, 5 млн — в Октябрьский, 9 млн — в Промышленный, 3 млн — в Самарский и 4,5 млн — в Советский.

«С наступлением весны снежные накопления начинают таять и создают угрозу подтопления. Мы должны принять меры и предотвратить ситуацию», — цитирует главу города Елену Лапушкину НИА «Самара».

Депутаты единогласно поддержали изменения.