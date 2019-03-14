Курские аграрии объявили о готовности к весенне-полевым работам

Аграрии Курской области подвели итоги сезона и наметили план на будущие весенне-полевые работы. О готовности фермеров к ним заявил председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Курской области Юрий Подтуркин на прошедшем под руководством заместителя губернатора Алексея Золотарева заседании. Он уверен, что регион готов в сельскохозяйственному сезону как никогда.

Глава региона констатировал, что фермерские хозяйства в прошлом году справились хорошо и выполнили все задачи для получения высокого урожая. Замгубернатора также выразил надежду, что в 2019 году удастся сделать еще больше. Минсельхоз РФ и врио губернатора Курской области Роман Старовойт поставили задачу добиться урожайности 60 ц/га и таким образом выйти на производство 6 млн т зерна, пишет «Курская правда».

Юрий Подтуркин, в свою очередь, отметил, что на рынке в данный момент хорошая ситуация и стабильное экономическое состояние. При наличии соответствующих погодных условий, по его мнению, есть надежда превзойти результаты прошлого года.

По словам Золотарева, власти Курской области хотят организовать снабженческо-сбытовой кооператив. На реализацию этого проекта можно получить грант до 70 млн рублей.