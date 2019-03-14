Украина представит 9 мая перформанс в небе над Венецией

Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-224 «Мрия» с информацией об украинских художниках на борту совершит 9 мая полет над Венецией в рамках проекта «Падающая тень «Мрии» на сады Джарджини», рассказал 14 марта президент Украины Петр Порошенко.

«Так украинское искусство мощно заявит о себе на 58-м Венецианском биеннале современного искусства», — написал глава государства в своем аккаунте Facebook.

На сайте министерства культуры Украины поясняется, что на борту самолета будет находится жесткий диск с данными о ныне живущих художницах и художниках страны, а также художественных коллективах, которые согласились принять участие в проекте.

Международная художественная выставка в Венеции откроется 11 мая и продлится до 24 ноября этого года.

В конце февраля Порошенко назвал родившегося в Киеве этнического поляка Казимира Малевича, который вначале был подданным Российской империи, а позже гражданином СССР, «великим художником украинского авангарда».