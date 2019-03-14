Спасенному тигру Жорику в Хабаровском крае ищут невесту
К десятилетнему юбилею спасения тигра Жорика в Хабаровском крае проводится акция «Тигриная тропа». Все желающие могут отправить рисунки, стихотворения о борьбе хищника за жизнь.
Победителю подарят поездку в Центр реабилитации диких животных «Утес», где сейчас живет зверь, которого в шутку прозвали Георгий Каренович Путин. По словам ветеринара Карена Даллакяна, из-за запрета на частные и контактные зоопарки Жорик может получить невесту — изъятую тигрицу должны распределить в Хабаровский край.
«Готовим официальное обращение на имя Владимира Владимировича Путина, если вдруг из-за бюрократии и оформления множества бумаг изъятие этой самки затянется», — цитирует Даллакяна ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, тигр Жорик перенес две клинические смерти и 16 операций.