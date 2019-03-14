В Испании матери дали два месяца заключения за две пощечины сыну

Провинциальный суд Понтеведры в испанской провинции Галисия оставил в силе приговор о двухмесячном заключении матери, давшей пощечины своему сыну. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает El Mundo. Наказание может быть заменено на общественно-полезные работы.

Суд также постановил, что женщине в течение полугода запрещено подходить к ребенку ближе чем на 200 м. Отмечается, что по испанским законам заключение до двух лет отбывается условно, если виновный ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Суд второй инстанции посчитал, что речь идет о жестоком обращении и насилии в семье. После первого приговора женщина оспаривала решение, объясняя, что ее действия были в рамках права на воспитание. Она имеет право обжаловать приговор в Верховном суде Испании.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Мать 10-летнего мальчика дала ему две пощечины из-за того, что он спорил и отказывался идти в душ.

7 марта в китайском городе Лоян, округ Хэнань, мать бросила 12-летнего сына на улице из-за недостаточно высокой оценки за тест. По словам подростка, он плохо сдал экзамен и набрал только 81 балл, а не 95, «как она ожидала».