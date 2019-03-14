Трамп назвал сумасшедшим выдвинувшегося в президенты О'Рурка

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал решение бывшего конгрессмена от штата Техас Бето О'Рурка, представляющего Демократическую партию США, принять участие в президентской кампании 2020 года. По мнению республиканца, демократ испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Президент США сослался на жестикуляцию политика. «Он сумасшедший или просто так себя ведет?» — приводит слова Трампа портал Mediaite.

Американский лидер посоветовал окружающим понаблюдать за жестикуляцией О'Рурка и выразил уверенность, что многие согласятся с его мнением, добавляет «Газета.ру».

46-летний Бето О'Рурк сообщил о намерении стать кандидатом в президенты США 14 марта. Политик призвал американцев объединиться и забыть о разногласиях в этот определяющий момент для страны и каждого из граждан.