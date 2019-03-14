Представитель Началовой рассказала о ее состоянии

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева на своей странице в Instagram 14 марта рассказала, что получила новую информацию из больницы. Она отметила, что состояние исполнительницы немного улучшилось.

«На один шажок лучше чем было!» — написала она, пожелав певице скорейшего выздоровления.

По словам Исаевой, организм певицы постепенно восстанавливается.

Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии 11 марта. На следующий день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, позже пациентку ввели в состояние искусственной комы.

13 марта родители исполнительницы подтвердили, что их дочь находится в тяжелом состоянии. Отец Началовой уточнил, что медики проводят интенсивную терапию, пытаясь спасти жизнь артистки, но «пока что все сложно». В тот же день Исаева назвала глупостями сообщения о том, что 38-летняя певица покинула отделение интенсивной терапии.