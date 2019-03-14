Глава Сбербанка назвал главную проблему России

Отсутствие эффективной системы государственного управления является главной проблемой РФ. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф высказал в ходе финального этапа конкурса «Лидеры России», который проходит в Сочи.

Таким образом, он ответил на вопрос участника мероприятия, который попросил топ-менеджера банка назвать три главные проблемы страны. На данную просьбу Греф решил назвать только одну, отметив, что «если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически», пишет «Газета.ру» в четверг, 14 марта.

Кроме того, в ходе общения с участниками конкурса управленцев глава Сбербанка назвал качества настоящего лидера. По его мнению, такой человек должен заниматься саморазвитием, уметь заинтересовывать свое окружение собой и своей деятельностью, чтобы эти люди захотели «стать, как ты».

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября прошлого года. Заявки для регистрации подали более 227 тыс. человек из 68 стран.