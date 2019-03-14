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Трамп пригрозил ЕС введением новых торговых пошлин

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Фото: REUTERS/Jim Young
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Президент США Дональд Трамп на встрече 14 марта в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что США могут ввести пошлины на ряд европейских товаров, если ЕС откажется ввести переговоры по торговле.

«Они хотят говорить с нами, но если они не будут, то мы введем пошлины на многие товары», — цитирует его «РИА Новости».

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В конце марта 2018 года США заявили о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Для Евросоюза, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.

Позже Трамп допустил введение пошлин в 20% на европейские автомобили. В ответ в ЕС также пригрозили ответными мерами на сумму до $300 млрд. Американский лидер обвинил ЕС в применении торговых барьеров в отношении компаний и рабочих в США и призвал открыть производство на территории Соединенных Штатов.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

24 февраля Трамп объявил об отсрочке введения пошлин на продукцию из Китая.

9 марта замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что власти Китая и США прорабатывают варианты отмены взаимных повышенных пошлин.

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