Бывший солдат в Британии пойдет под суд за расстрел демонстрантов в 1972 году

Прокуратура Северной Ирландии будет судить бывшего солдата британской армии, участвовавшего в расстреле 13 мирных демонстрантов в Лондондерри 30 января 1972 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британское ведомство.

Как пояснил глава прокуратуры Стивен Херрон, для возбуждения уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в отношении солдата Ф. есть существенные доказательства. Мужчина обвиняется в убийстве Джеймса Рэя и Уильяма Маккини, а также покушении на убийство Джозефа Фрила, Майкла Куинна, Джо Мэона и Патрика О'Доннэлла. В настоящее время участникам расстрела от 60 до 70 лет.

В 2010 году следствие пришло к выводу, что применение боевых патронов против демонстрантов со стороны британских солдат было необоснованным, поскольку никто из погибших и пострадавших не представлял угрозы для военных, а огонь был открыт в результате потери контроля над собой. После обнародования результатов расследования Дэвид Кэмерон, в то время занимавший пост премьер-министра Великобритании, извинился за действия солдат, пишет сайт aif.ru.

30 января 1972 года в Лондондерри солдаты британской армии расстреляли мирную демонстрацию североирландских католиков. Тогда погибли 13 человек, включая шестерых подростков. Те события вошли в историю под названием «Кровавое воскресенье».

22 февраля сообщалось, что житель Шотландии предстанет перед судом за то, что несколько раз подмигнул незнакомой женщине в баре.