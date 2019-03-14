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В центре Иркутска упавшая глыба льда травмировала девочку

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Восьмилетняя девочка пострадала в результате падения глыбы льда с крыши дома в центре Иркутска. Льдина упала с крыши административного здания, ребенок госпитализирован в Ивано–Матренинскую детскую клиническую больницу.

Как сообщается 14 марта на сайте Следственного управления СК по региону, инцидент произошел на улице Пролетарской. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства.

«По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — добавили в региональном следственном управлении.

13 марта стало известно, что управление СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту падения глыбы льда с крыши дома на 20-летнюю девушку. Фигурантом дела проходит одна из управляющих компаний города.

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